Дожди и температурные качели: когда жители Киева ожидают непогоду

Киевлян не будут беспокоить умеренные ветры

На этой неделе среда была последним рабочим днем, когда в столице Украины ожидалась сухая погода. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют сплошную облачность с дождем и грозой. Хотя уже в первый день выходных можно выходить из дома без зонта.

Как сообщает сайт Sinoptik, максимальная дневная температура прогнозируется в четверг. В то время столбики термометров будут показывать 28 теплых градусов.

14-15 сентября столицу накроют дожди с грозой. Осадки должны начаться в четверг вечером и продержаться до обеда на следующий день. В течение двух дней дождь будет менять свою интенсивность. Днем температура будет +21…28 ° C, а ночью — 14…17 теплых градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневные часы, слабые 2 м/с.

На следующий день, 16 сентября, будет облачная погода. Осадков не предполагается. Температура воздуха днем прогреется до +23 ° C. Ночью остынет до 15 теплых градусов. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра до конца текущей недели.