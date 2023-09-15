Выходные порадуют киевлян: какой погоды ждать в столице в ближайшие дни

В пятницу нужно "перетерпеть" порывы свежего ветра, до 9 м/с

Столица Украины пережила дождь с грозой, который начался в четверг вечером и продержался до утра пятницы. По словам синоптиков, киевлян ждет теплый и сухой викенд.

Как сообщает сайт Meteofor, максимальная дневная температура прогнозируется в субботу. В то время столбики термометров будут показывать 23 теплых градуса.

В пятницу, 15 сентября, ночью прошли дожди, но в течение дня будет облачная погода. Днем температура воздуха прогреется до 20 градусов. В ночные часы остынет до +18 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, свежие 9 м\с.

В субботу, 16 сентября, преимущественно ясно и солнечно. Лишь ночью и утром небо затянут тучи, но без дождя. Днем температура будет +22 ° C, а ночью — 14 теплых градусов. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

В воскресенье, 17 сентября, киевляне будут также наслаждаться более-менее теплой погодой. В дневное время столбики термометров покажут +23 теплых градуса, а в ночное время – +13 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, слабый 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после дождей, которые пронесутся по Украине, придет еще тепло в сентябре.