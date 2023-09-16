Синоптики рассказали, когда в Киев придет настоящий холод

Недолго киевлянам и гостям столицы осталось наслаждаться теплом

Хотя в Киеве уже ощущается осенняя погода, все равно бывает почти по-летнему тепло. Однако уже довольно скоро в столицу придет по-настоящему осенний холод.

Как можно судить по прогнозам синоптиков, это будет в конце сентября-начале октября. На этом сходятся прогнозы сразу нескольких синоптических сайтов.

Стоит заметить, что точную дату пока предсказать сложно, — погодные фронты еще могут меняться, однако общая тенденция уже понятна. По данным "Мета Погода", сильно похолодать уже может в последние дни сентября, когда температура воздуха ночью резко упадет до 7 градусов, и потом постепенно с каждым днем начнет падать и дневная температура воздуха.

Meteofor прогнозирует резкое похолодание чуть позже, со 2 октября. Тогда, по данным сайта, дневная температура может сразу упасть до 13 градусов, а ночная, — до 6-8 градусов.

На meteo.ua считают, что похолодает только 4 октября, когда температура упадет до 9 градусов ночью и 19 градусов днем.

Хотя прогнозы отличаются, но понятно, что в целом настоящее похолодание уже не за горами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда, по прогнозам, в Украине могут быть первые заморозки в 2023 году.