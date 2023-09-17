Киевлянам обещают потепление до 32°C: синоптики рассказали, когда оно будет

Лето напомнит о себе в последний раз перед похолоданием

Конец сентября в 2023 году обещает новую мощную волну тепла для жителей Киева, — в столице может потеплеть до 30 градусов и выше.

В отдельные часы температура воздуха в Киеве может достигнуть даже отметки в 32 градуса Цельсия. Об этом говорят свежие прогнозы синоптиков.

Прогнозы разных метеорологических сервисов для Киева отличаются в деталях, но сходятся в одном, — ориентировочно 24-26 сентября ожидается потепление до 30 градусов и выше.

По данным "Мета Погода", 25 сентября воздух в столице может прогреться до рекордных 32 градусов Цельсия, а 26 сентября ожидается 31 градус тепла.

Прогнозы Meteo.ua немного скромнее. 24 сентября сервис прогнозирует тепло до 30 градусов Цельсия, а 25 сентября, — до 29 градусов.

На ночное время на эти дни обещают в среднем 20 градусов тепла.

Стоит заметить, что это пока только предварительные прогнозы, и ближе к датам погодные фронты еще могут изменить направление, из-за чего может измениться и погода.

Как сообщал "Телеграф", после этой мощной волны потепления Киев ждет резкое похолодание, — в столицу придет по-настоящему холодная осенняя погода.