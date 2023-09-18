Киевлянам следует ожидать дождей: прогноз синоптиков

Север еще немного порадует теплая осень

Хотя в столице Украины еще может быть до 31 теплых градусов в сентябре, но дожди тоже не заставят себя ждать. По прогнозу, в течение трех дней в городе ожидается переменная погода — сначала солнце, а затем будут капать дожди.

Как сообщает сайт Sinoptik, максимальные порывы ветра будут во вторник. Горожане ожидают слабый ветер — 4 м/с.

В понедельник 18 сентября на небе не будет туч. Днем температура воздуха прогреется до 25 теплых градусов. В ночное время охладится до +14 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, легкие 2 м\с.

На следующий день, 19 сентября, киевляне готовятся к солнечной погоде. Днем температура будет +26 ° C, а ночью — 14 теплых градусов. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

В середине недели, 20 сентября, в столицу придет дождь. Ночные осадки закончатся еще до наступления утра, но днем они начнутся и продолжатся до вечера. В дневное время столбики термометров покажут +24 теплых градуса, а в ночное время – +17 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, тихие 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в 2023 году в Украине ожидаются первые заморозки.