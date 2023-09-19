Киеву готовить зонтики? Когда в столицу придет непогода

В течение трех дней горожан не будут беспокоить ветры

В большей части Украины предполагается потепление, и Киев это тепло не обойдет. Однако перед этим столицу накроют мелкие дожди, прогнозируемые только в один день.

Как сообщает сайт Sinoptik, максимальная дневная температура предполагается 26 сентября. В этот день будет 26 теплых градусов.

Во вторник, 19 сентября, в течение дня на небе будет только солнце. Днем температура будет +26 ° C, а ночью — 12 теплых градусов. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 3 м/с.

Ближе к середине недели, 20 сентября, ветер принесет в столицу дожди. Утром пойдут мелкие осадки, которые к полудню должны закончиться. Днем температура воздуха прогреется до 23 теплых градусов. В ночное время охладится до +16 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, легкие 2 м\с.

В четверг, 21 сентября, в столице продержится облачная погода. Однако синоптики дождей не прогнозируют. В дневное время столбики термометров покажут +25 теплых градусов, а в ночное время – +16 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о, что во второй декаде сентября 2023 года еще ожидаются теплые дни.