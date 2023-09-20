Будет ветрено, но до +26 °C: когда в Киеве будет теплее всего

Осадки еще немного задержатся в городе

Синоптики предупреждали киевлян о дождях, которые были недолгими. И хотя в столице пока мокрая погода, однако до пятницы на небе будут плавать только облака.

Как сообщает сайт meteofor, в среду и пятницу ожидаются порывы свежего ветра. В эти дни он разгуляется до 8-9 м/с.

В среду, 20 сентября, ночью и до утра будет идти дождь, хотя днем его уже не прогнозируется. В течение второй части дня ожидается облачность. Днем столбики термометров покажут 22 теплых градуса, ночью прогнозируется от +16 ° C. В дневное время будет дуть свежий ветер, до 9 м/с.

В четверг, 21 сентября, синоптики обещают лишь небольшую облачность днем. Без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 23 теплых градусов. В ночное время остынет до +15 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, слабые 4 м/с.

В пятницу, 22 сентября, в столице также задержатся облака, но только в дневное время. В течение дня не будет дождей. В дневное время столбики термометров покажут +26 теплых градусов, а в ночное время – +14 ° C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время, свежие 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды до конца недели по всей Украине.