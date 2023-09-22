Не прячьте летние вещи: какой погоды ждать киевлянам на выходные

Осень еще успеет порадовать город

В столицу Украины который день не приходят дожди и синоптики уверены, что сухая погода продержится до конца этой недели. Температура днем предполагается достаточно высокой.

Как сообщает синоптический сайт Meteofor, горожан в течение пятницы и субботы будут беспокоить достаточно свежие и сильные порывы ветра. Максимальная сила ветра ожидается в пятницу до 10 м/с.

В пятницу, 22 сентября, только утром и днем будет ясная погода. Облачное небо ожидается ночью и вечером, но дождя не предвидено. Днем температура воздуха прогреется до 27 теплых градусов. Ночью остынет до +14 °C. В дневные часы будет дуть сильный ветер, до 10 м/с.

На следующий день, 23 сентября, небольшая облачность будет утром и днем, но осадков не будет. Днем термометры покажут +28 °C. Ночью синоптики прогнозируют 16 тёплых градусов. В дневные часы будет дуть свежий ветер, до 8-9 м/с.

Последний день выходных, 24 сентября, принесет преимущественно солнечную погоду. Хотя ночью по небу плавали тучи. Без дождя. Днем показатели термометров покажут 29 теплых градусов, ночью прогнозируется от +17 °C. В дневные часы будет дуть умеренный ветер, до 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе Игоря Кибальчича относительно погоды в ближайшие дни.