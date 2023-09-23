Почти до нуля градусов: стало известно, когда в Киеве сильно похолодает

Лето задержалось, но осень все же мчит в столицу

Хотя сентябрь в 2023 году выдался очень теплым для Киева и практически всей Украины, скоро страну ждет похолодание.

В столице температура может резко упасть до 1-2 градусов тепла. Об этом говорят прогнозы сразу двух метеорологических сайтов.

По данным Meteofor, с 7 октября ночная температура воздуха в Киеве может резко упасть с 17 до 13 градусов, а 9 октября в городе начнутся дожди, на фоне чего уже 10 числа температура воздуха днем может упасть до 10 градусов, а ночью, — до всего 5 градусов тепла. А уже 11-12 октября, согласно прогнозам сайта, ночная температура может опуститься до 1-2 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Meteofor

"Мета Погода" дает более скромные прогнозы, однако в целом описывает те же тенденции, — с 6 октября начнется похолодание, когда ночная температура воздуха упадет с 13 до 6 градусов. Максимально низкую температуру в ближайшие недели сервис прогнозирует на уровне в 12 градусов днем и 5 градусов ночью.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от "Мета Погода"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет остаток осени в Украине, согласно прогнозам народного синоптика.