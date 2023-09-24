"Летний" сентябрь продолжится? Синоптики сказали, что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз на 24-26 сентября в столице

Начало последней недели сентября успеет порадовать киевлян теплом. Температура воздуха в дневное время будет достигать +27 градусов, а ночью будет доходить до +19.

Такой прогноз был опубликован на сайте Meteofor. Синоптики обещают, что погода в этот период в Киеве будет сухой, дождей не ожидается.

Так, в воскресенье, 24 сентября, на протяжении всего дня погода будет ясной. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов, а к вечеру ожидается до +22.

В начале рабочей недели, в понедельник, 25 сентября, в Киеве снова будет солнечно на протяжении всего дня. К вечеру столбики термометров опустятся до +21 градуса. Однако при этом не будет сильного ветра и температура будет оставаться комфортной.

Во вторник, 26 сентября, днем будет немного холоднее, нежели в предыдущие дни. Синоптики прогнозируют до +25 градусов. Вечером ожидается до +19.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет последняя неделя сентября в Украине. По их словам, пока еще можно не спешить прятать летние вещи, ведь погода еще успеет порадовать.