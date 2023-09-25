Укр

В Киеве температурные качели: когда в столице ощутимо похолодает

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Семья
Семья. Фото Pixabay

На этой неделе киевлян не будут беспокоить сильные ветры

Хотя на улице уже осень, она не спешит приносить стабильные дожди и холод. Хотя сейчас в Киеве царит теплая и солнечная погода, однако ближе к началу октября природа изменит свое настроение.

Как сообщает Meteofor, в понедельник будет максимальная дневная температура до +27 °C. А вот в воскресенье показатели термометров снизятся до 16 теплых градусов.

В первой декаде этой недели, 25-26 сентября, будет ясная погода. Температура воздуха днем прогреется до +27 °C, а ночью остынет до 16 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, слабые 5 м/с. В понедельник прогнозируются самые высокие показатели термометров.

В середине недели, 27-28 сентября, горожанам также не стоит готовиться к дождям. Днем термометры покажут стабильные +25 °C. Ночью синоптики прогнозируют 13 теплых градусов. В дневное время будет дуть слабый ветер, до 5 м/с.

Ближе к выходным, в пятницу, 29 сентября, на небе не будут плавать тучи, а тем более не будет осадков. Днем колонки термометров покажут 26 теплых градусов, ночью прогнозируется +13 °C. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 3 м/с.

А у выходные, 30 сентября-1 октября, хотя в субботу солнце еще порадует киевлян своими лучами, но в воскресенье предполагаются небольшие дожди. Они должны начаться утром и завершиться вечером. Днем термометры покажут +19...26 °C. Ночью синоптики прогнозируют 14 теплых градусов. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине могут быть первые заморозки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине могут быть первые заморозки.

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#Погода #Прогноз погоды #Погода в Киеве