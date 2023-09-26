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Временами облачно: испортят ли дожди и ветер теплую погоду в Киеве в ближайшие дни

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Дети
Дети. Фото Pixabay

Синоптики обновили прогнозы

Синоптики обещают, что на этой неделе солнце будет греть столицу Украины своими лучами. 26-28 сентября в городе не ожидается осадков или сильного ветра.

Как сообщает сайт Meteofor, максимальная температура днем будет достигать +25 °C. Хотя ночью она будет опускаться до 13 теплых градусов.

В начале недели, 26 сентября, на небе только утром будут плавать облака, но без дождя. В течение дня ожидается ясная погода. Днем термометры покажут стабильные +25 °C. Ночью синоптики прогнозируют 15 тёплых градусов. В дневные часы будет дуть умеренный ветер, до 6 м/с.

На следующий день, 27 сентября, только солнце будет радовать киевлян. Температура воздуха днем прогреется до +25 °C, а ночью остынет до 13 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, слабые 5 м/с.

Ближе к выходным, 28 сентября, предполагается сухая и безоблачная погода. Днем термометры покажут стабильные +25 °C. Ночью температура составит 13 теплых градусов. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о когда в Украине могут быть первые заморозки.

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