Временами облачно: испортят ли дожди и ветер теплую погоду в Киеве в ближайшие дни

Синоптики обновили прогнозы

Синоптики обещают, что на этой неделе солнце будет греть столицу Украины своими лучами. 26-28 сентября в городе не ожидается осадков или сильного ветра.

Как сообщает сайт Meteofor, максимальная температура днем будет достигать +25 °C. Хотя ночью она будет опускаться до 13 теплых градусов.

В начале недели, 26 сентября, на небе только утром будут плавать облака, но без дождя. В течение дня ожидается ясная погода. Днем термометры покажут стабильные +25 °C. Ночью синоптики прогнозируют 15 тёплых градусов. В дневные часы будет дуть умеренный ветер, до 6 м/с.

На следующий день, 27 сентября, только солнце будет радовать киевлян. Температура воздуха днем прогреется до +25 °C, а ночью остынет до 13 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, слабые 5 м/с.

Ближе к выходным, 28 сентября, предполагается сухая и безоблачная погода. Днем термометры покажут стабильные +25 °C. Ночью температура составит 13 теплых градусов. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о когда в Украине могут быть первые заморозки.