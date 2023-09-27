Солнце пока не берет отпуск: когда в Киеве будет самая высокая температура

С такими прогнозами, сентябрь этого года можно считать четвертым месяцем лета

В столице Украины который день царит бездождевая и теплая погода. Синоптики уверены, что подобная ситуация продержится почти до конца этой недели.

Как сообщает сайт Meteofor, 28-30 сентября порывы сильного ветра не будут беспокоить горожан. Будут дуть легкие-слабые ветры.

В четверг, 28 сентября, в течение дня на небе не будет облаков. Днем термометры будут достигать +25 °C. Ночью опустятся до 12 теплых градусов. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 4 м/с.

На следующий день, 29 сентября, синоптики обещают, что горожане столицы готовятся к теплой и солнечной погоде. Температура воздуха днем прогреется до +25 °C, а ночью остынет до 13 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, легкие 3 м/с.

Кроме того, в первый день выходных, 30 сентября, предполагается сухая погода. Синоптики отмечают, что Киеву следует готовиться к максимальной дневной температуре из числа дней. В частности, днем прогнозируется 26 теплых градусов, а ночью +13 °C. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скоро Украину накроет похолодание.