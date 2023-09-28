В Киеве будет изменение погоды: когда дожди посетят город

Осень еще успеет порадовать столицу лучами

Солнце радует киевлян своим теплом уже неделю, но, по прогнозам синоптиков, воскресенье принесет украинцам мелкий дождь.

Как сообщает сайт Meteofor, 28-30 сентября будут держаться +25 градусов днем. А вот 1 октября температура упадет до 19 °C с отметкой плюс.

В четверг, 28 сентября, будет стабильная солнечная погода. Температура воздуха днем прогреется до +25 °C, а ночью остынет до 13 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, легкие 1 м/с.

Ближе к выходным, 29 сентября, синоптики не прогнозируют в столице дождей. Днем термометры будут достигать +25 °C. Ночью опустятся до 13 теплых градусов. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 1 м/с.

В выходные, 30 сентября-1 октября ожидается переменная погода. Если в субботу в течение дня на небе не будет облаков, то в воскресенье — небольшие осадки. Они должны начаться во второй половине дня, но к вечеру дождь должен закончиться. В течение двух дней будет дуть легкий-слабый ветер, его максимальная скорость будет достигать 1-2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в октябре этого года. Метеоролог рассказал, где будут максимальные осадки.