Дожди не задержатся, но погода может подбросить неожиданность: за чем следует следить киевлянам

Погода в первые дни октября может предвещать погоду на весь месяц.

Конец сентября в Киеве был теплым и ясным, несмотря на прогнозы синоптиков. Однако уже в первые дни октября осень покажет свой характер. Уже с 1 октября небо над столицей затянет облаками.

Такой прогноз дает сайт Sinoptik. Колебания температуры ожидаются незначительные – от +14 ночью до +18 днем. Небо будет затянуто облаками, а днем ожидается мелкий дождь. Погода в этот день, согласно народным приметам, соответствует погоде на 1 апреля.

2 октября в Киеве погода будет яснее, температура днем поднимется до +19. Ночью можно ожидать +11. Днем возможна небольшая облачность.

Облаков станет больше 3 октября. Рассеяться они должны до вечера. Температура днем дойдет до +21, а ночью всего +10. В этот день следует обращать внимание на ветер — северный предвещает холод, южный тепло, западный — дожди, а восточный — ясную погоду. В Киеве 3 октября ожидается юго-западный и южный ветра.

4 октября температура повысится до максимума за неделю +24 градуса. Однако ясное небо продержится не долго — уже днем его затянет облаками. Ночью ожидается 13 градусов. Именно этот день, по мнению давних людей, определял, какая будет погода до конца месяца.

Ясное небо продержится весь день 5 октября, укрывшись облаками лишь к вечеру. Температура будет колебаться от +12 до +18.

Погода в Киеве с 1 по 5 октября

В общем, народные приметы предвещают, что чем суше будет начало октября, тем позже придет зима. Опасаться стоит ветра с севера и востока – они несут холод.

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