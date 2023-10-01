Октябрь еще порадует теплом? Чего ждать киевлянам от погоды в ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз на 2, 3 и 4 октября

Ближайшие несколько дней порадуют жителей Киева своей теплой погодой. В этот период не предвидится дождей и резкого похолодания.

Такой прогноз на 2, 3 и 4 октября был опубликован на сайте Meteofor. Синоптики отмечают, что температура воздуха с начала рабочей недели будет держаться на уровне 19-21 градусов в дневное время.

В понедельник, 2 октября, киевлянам стоит ожидать до +9 градусов утром, +19 градусов днем, а к вечеру столбики термометров опустятся до +14. Ночью температура будет держаться на уровне +10 градусов.

3 октября утром будет немного прохладнее — до +7 градусов. Однако уже днем стоит ожидать теплой погоды. Температура поднимется до +21 градусов. А вечером синоптики обещают до +17. Ночью будет +8.

В среду, 4 октября, утром будет значительно теплее, нежели в предыдущие дни — до +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20. К вечеру будет +17, а ночью — до +14.

Напомним, ранее синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в октябре текущего года.