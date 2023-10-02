В Киеве разгуляются ветры: принесут ли они дожди в начале недели

Октябрь также немного порадует город теплом

Столицу Украины в начале октября накрыли облака. По прогнозам синоптиков, в течение дня они будут "напоминать" о себе, но осадков не принесут. Также киевлянам следует готовиться к порывам свежего ветра.

Как сообщает сайт Meteofor, сильнейшие порывы ветра с 3 дней предполагаются в понедельник и среду. Тогда их сила будет достигать 9 м/с.

В начале недели, 2 октября, лишь ночью были на небе облака, но в течение дня киевляне будут ждать солнца и тепла. Температура воздуха днем прогреется до +19 °C, а ночью остынет до 11 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, свежие 9 м/с.

Ближе к середине, 3 октября, в город тоже не придут дожди. Кроме того, здесь ожидаются самые большие температурные качели. Днем термометры будут достигать +21 °C. Ночью опустятся до 9-ти теплых градусов. В дневные часы будет дуть слабый ветер, до 5 м/с.

А вот в среду, 4 октября, небо покроется тучами ночью. По данным сайта, хотя утром будет ясно, но днем ветер снова принесет облака. Днем температура воздуха прогреется до +21 °C. Ночью остынет до 14 теплых градусов. В дневные часы будет дуть свежий ветер, до 9 м/с.

Напомним, ранее синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в октябре текущего года.