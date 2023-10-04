"Взъерошит" настроение: в Киеве ожидают сильный ветер, когда именно

Октябрь еще не подготовил горожанам дожди

Октябрь принес в столицу нашей страны пасмурную погоду. По словам синоптиков, до конца рабочей недели осадков не ожидается, но в пятницу будут порывы крепкого ветра.

Как сообщает синоптический ресурс Meteofor, дневная температура будет постепенно снижаться. Если в среду ожидаются +21 °C, то 6 октября – 15 теплых градусов.

В середине недели, 4 октября, киевляне готовятся к переменной облачности, которая будет держаться с утра и до вечера. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха днем прогреется до +21 °C, а ночью остынет до 12 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, свежие 9 м/с.

В четверг, 5 октября, в городе также господствуют облака и будет самая низкая ночная температура с 3 дней. Днем термометры будут достигать +18 °C. Ночью опустятся до 11 теплых градусов. В дневные часы будет дуть умеренный ветер, до 7 м/с.

Ближе к выходным, 6 октября солнце иногда будет радовать город своими лучами. Если ночью и до утра по небу "плавали" облака, то уже в дневные часы ожидается ясная погода. Днем температура воздуха прогреется до +15 °C. Ночью остынет до 14 теплых градусов. В дневные часы будет дуть сильный ветер, до 13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды зимой — когда украинцам ждать самого холодного месяца.