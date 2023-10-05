Идет непогода: когда киевлянам готовиться к дождям и ветрам

В эти дни следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач

В город пришла настоящая осень – переменная облачность и порывы довольно сильного ветра. Однако столицу также посетят кратковременные дожди на выходных.

Как сообщает сайт Meteofor, максимальная дневная температура ожидается в четверг. Тогда отметки термометров зафиксируются на уровне +17 °C.

В четверг, 5 октября, только утро будет ясным, а в течение суток осадков не предполагается. Температура воздуха днем прогреется до +17 °C, а ночью остынет до 11 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, свежие 8 м/с.

На следующий день, 6 октября, синоптики обещают безоблачную погоду утром и днем. Дождей тоже не прогнозируется. Днем термометры будут достигать +15 °C. Ночью опустятся до 14 теплых градусов. В дневные часы будет дуть сильный ветер, до 12 м/с.

В первый день выходных, 7 октября, ночью на небо набегут тучи и не зря, потому что утром и до обеда будет идти мелкий дождь. Однако к вечеру он должен завершиться. Днем температура воздуха прогреется до +16 °C. Ночью остынет до 9 теплых градусов. В течение утра-вечера будет дуть сильный-крепкий ветер, до 11-13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в октябре от Игоря Кибальчича. Он уверяет, что этот месяц принесет украинским неожиданную опасность с осадками.