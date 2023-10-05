"Слуги народа" Коцюбинского просят у Зеленского защиты от застройщиков Кличко

Председатель Коцюбинского поссовета Сергей Даниш и депутаты фракции "Слуга народа" в Коцюбинском поссовете Киевской области опубликовали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их населенный пункт от посягательств со стороны команды мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Даниша, столичные застройщики из-за высокопоставленных чиновников и судебного давления стремятся присоединить поселок к столице, а Коцюбинский лес и Национальный парк сделать частью Киева. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном чиновником на своей странице в Facebook.

"Уважаемый лидер нации, господин Президент! Я, Сергей Даниш, председатель Коцюбинской территориальной громады, избранный от политической партии "Слуга народа". Рядом со мной стоит фракция, избранная также от президентской партии. Мы обращаемся к Вам, как к последней инстанции, Владимир Александрович, потому что наших сил, оказывается, мало.Мы боремся за честность и порядочность.Мы боремся за то, чтобы поселок Коцюбинское осталось в пределах Киевской области. Мы боремся за то, чтобы Коцюбинское не было "статистикой" ради интересов киевских застройщиков. Команда мэра Киева Виталия Кличко уже более десяти лет делает все возможное и невозможное, чтобы стереть наш населенный пункт с лица земли. Они давят на чиновников высокого ранга и давят на суды", — отмечается в обращении.

"Господин Президент! Мы поддерживали Вас с высокой верой и надеждой, что это произвол и беспредел со стороны бывшей власти бывшего Президента Петра Порошенко и властей города Киева прекратится. Наши надежды укрепились после того, как глава Киевской областной организации партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец публично на дне поселка пообещал защитить общину и общественные интересы. Вместо этого, мы видим, что интересы общины Коцюбинского сливаются в пользу столичных застройщиков. В то время, когда в стране идет война, киевские чиновники "тишком" хотят "отжать" Коцюбинский лес, который исторически принадлежит Киевской области, используя легкий доступ к медиа-ресурсам, нас неоднократно обвиняли в посягательстве на Национальный парк – якобы мы хотим вырубить лес… Однако, снимки с Google-карты четко свидетельствуют, что со стороны Коцюбинского не было уничтожено ни одно дерево. "Киевский лесхоз" же вырубил деревья десятками гектаров", — говорится в видеообращении к лидеру государства.

Депутаты Коцюбинского поссовета от партии "Слуга народа" отмечают, что обращаются к главе государства с просьбой на высшем политическом уровне прекратить многолетнюю манипуляцию и навести порядок в пределах между областью и столицей.

"Просим оградить нас от давления киевских чиновников и оставить Коцюбинское и Коцюбинский лес в статусе Национального парка в пределах Киевской области", — говорят представители местных властей.

Напомним, что Бучанский районный совет и Киевский областной совет приняли решение о расширении границ поселка Коцюбинское. Глава поселкового общества активно выступает за то, чтобы Национальный парк, в который входит Коцюбинский лес, был частью Киевской области.

Сергей Даниш уверяет, что если Коцюбинский лес будет входить не в область, а в Киев, то его уничтожение и последующая застройка командой мэра столицы Виталия Кличко – это исключительно вопрос нескольких лет.