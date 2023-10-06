Ветер не будет утихать даже ночью: принесет ли он дожди в Киев в ближайшие дни

Стоит уже доставать осенние куртки

В столице Украины который день царят облака. По словам синоптиков, они продержатся и в выходные. В субботу ожидаются мелкие дожди.

Как сообщает сайт Meteofor, порывы достаточно сильного ветра прогнозируются преимущественно в обед. Иногда он будет дуть и в течение суток.

В пятницу, 6 октября, лишь днем будет ясная погода. Ночью, утром и вечером на небе будут плавать тучи, но дождь не предполагается. Температура воздуха днем прогреется до +15 °C, а ночью остынет до 13 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, сильные 12 м/с.

В субботу, 7 октября, в столице утром и днем пройдут мелкие дожди. Днем термометры будут достигать +15 °C. Ночью опустятся до 8 теплых градусов. С утра и до вечера будет дуть сильный-крепкий ветер, до 12-13 м/с.

В воскресенье, 8 октября, ночью и до утра в городе ожидается сплошная облачность. Но уже днем лучи солнца будут греть город. Днем температура воздуха прогреется до +11°C. Ночью вырастет до 15 теплых градусов. В течение всего дня будет дуть сильный ветер, до 10-13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в октябре от Игоря Кибальчича. Он уверяет, что этот месяц принесет украинцам неожиданную опасность с осадками.