После прохлады в Киев еще придет тепло: когда будет +20 °C

Осень еще даст насладиться лучами солнца

Хотя в столице Украины в ближайшие дни прогнозируется низкая температура, но уже в четверг природа преподнесет горожанам достаточно теплую погоду. До конца недели пройдут дожди.

Как сообщает сайт Meteofor, следует готовиться к свежим-сильным ветрам. Их сила будет достигать 8-11 м/с.

Среди трех дней среда, 11 октября, ожидается самой солнечной. Лишь вечером небо будет облачным, но дождя не будет. В дневные часы температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла. А ночью остынет до 1 градуса с отметкой плюс. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 8-9 м/с.

На следующий день, 12 октября, только утро ожидается ясным. Вечером синоптики обещают мелкие осадки. Днем воздух прогреется до +20 °C. Ночью снизится до 10 теплых градусов. В течение дня будет дуть свежий-сильный ветер, до 9-11 м/с.

Последний рабочий день недели, 13 октября, принесет в столицу дожди. Они продержатся до утра, но уже днем солнце иногда будет выглядывать из-за облаков. Температура воздуха днем прогреется до +18 °C, а ночью остынет до 15 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых областях Украины температура опустится до нуля в ближайшие дни.