Укр

Ветер, но до +20 °C: задождит ли в Киеве в ближайшие дни

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Парк
Парк. Фото Pixabay

Ночью будет прохладно

Солнце еще успеет согреть своими лучами столицу нашей страны на этой неделе. Однако иногда наслаждение теплой погодой могут испортить ветры и осадки.

Как сообщает сайт Meteofor, самый холодный день ожидается 11 октября. Температура воздуха днем не будет выше 13 градусов тепла.

В середине недели, 11 октября, утро еще будет ясным, а вот днем на небо набегут тучи и будут держаться в течение вечера. В дневное время показатели термометров зафиксируются на уровне 13 теплых градусов, а ночью было прохладно — 0 °C. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 8-9 м/с.

В четверг, 12 октября, ожидается преимущественно облачная погода, но дождя не ожидается. В этот день будет максимальная дневная температура от трех дней — до 20 градусов тепла. Ночью воздух охладится до +10 °C. В течение дня будет дуть свежий сильный ветер, до 9-12 м/.

А вот последний день рабочей недели, 13 октября, начнется с мелких осадков. Они начнутся в ночное время и пройдут до обеда. Вечером небо будет ясным. Днем температура составит 17 градусов тепла. Ночью опускается до +14 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после заморозков в Украине скоро придет теплая погода.

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#Погода #Прогноз погоды #Погода в Киеве