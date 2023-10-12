В Киев вернулось тепло: какие дни до конца недели будут самые приятные

Хотя солнце и будет радовать город лучами, но ветер может немного испортить настроение

Столица нашей страны ожидает теплую и солнечную погоду. По прогнозам синоптиков, она должна продержаться в ближайшие дни. Однако иногда ее могут портить дожди.

Как сообщает сайт Meteofor, в четверг будут дуть сильнейшие ветры среди трех дней. Они достигнут 9-12 м/с и утихнут даже ночью.

В четверг, 12 октября, будет преимущественно облачная погода, но без осадков. Лишь утром прогнозируется ясное небо. В дневное время показатели термометров зафиксируются на уровне 22 теплых градуса, а ночью упадут до +10 °C. В течение дня будет дуть свежий сильный ветер, до 9-12 м/с.

Ближе к выходным, 13 октября, с ночи и до утра будут идти мелкие дожди. Но уже в обед облака "разбегутся" и ясная погода продержиться до конца дня. Днем температура составит 18 градусов тепла. Ночью опускается до +14 °C. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 8-9 м/с.

А вот в первый день выходных, 14 октября, осень принесет в город теплую и безоблачную погоду. Хотя ночью и вечером прогнозируется переменная облачность. Днем показатели термометров зафиксируются на уровне 22 теплых градусов, а ночью +11 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в октябре от украинского синоптика Игоря Кибальчича. По его словам, в этом месяце будет мало осадков.