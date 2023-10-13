В конце недели погода испортит киевлянам настроение: чего ждать столице

Насладиться выходными не получится

В Киеве царят "теплые" показатели температуры. Однако в уик-энд природа решила изменить настроение. Синоптики прогнозируют мелкие дожди и порывы сильного ветра.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича для "Телеграфа". Киевлянам следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

В субботу, 14 октября, в городе ожидается переменная облачность, но без осадков. В дневное время показатели термометров зафиксируются на уровне 21…23 теплых градусов, а ночью упадут до +7…9 °C. В течение дня будет дуть умеренно-сильный ветер, до 7-12 м/с.

На следующий день, 15 октября, осадки могут испортить уик-энд. Днем и ночью синоптики прогнозируют небольшие дожди. Днем температура будет достигать 18…20 градусов тепла. Ночью опускается до +12…14 °C. В течение дня будет дуть умеренный ветер, до 7-12 м/с.

Что говорят синоптики

"Начиная с западных и южных областей Украины, с 12 октября наступает бабье лето. Однако продлится оно недолго. Уже с 16-17 октября новая серия атлантических циклонов испортит погоду на большей части нашей страны и приведет к очередному периоду похолодания, сопровождаемого ветром, облачным небом и осадками разной интенсивности", — прогнозирует Кибальчич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что природа решила напоследок порадовать украинцев теплом и принести в ряд областей более +20 градусов.