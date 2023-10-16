Еще немного погреет солнце: когда в Киеве будет теплее всего в начале недели

Надо успеть насладиться солнечными днями

Осень принесла в столицу Украины похолодание, хотя еще недавно города радовали 25 теплых градусов. Самая высокая температура ближайшими днями предполагается во вторник.

Как сообщает сайт Meteofor, дождь будет только в начале недели. Мелкие осадки будут держаться в первой половине понедельника.

С трех дней только в понедельник, 16 октября, идет мелкий дождь. Он начался ночью и продержится до обеда. В дневные часы показатели термометров зафиксируются на уровне 10 теплых градусов, а ночью упадут до +7 °C. В течение дня будет дуть свежий сильный ветер, до 8-11 м/с.

На следующий день, 17 октября, прогнозируется преимущественно солнечная погода. Днем температура составит 9 градусов тепла. Ночью опускается до +5 °C. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 9 м/с.

В среду, 18 октября, хотя ночью и утром небо будет ясным, но днем набегут тучи. Осадков не предполагается. Днем температура воздуха прогреется до +11 градусов, а ночью остынет до +2 °C. Максимальная скорость ветра ожидается днем – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что погода в середине октября в Украине резко ухудшится. Температура будет постепенно идти на спад.