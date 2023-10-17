Надолго ли в Киеве солнце? Появился прогноз на ближайшие дни

Ночью будет достаточно прохладно

В столицу Украины идет переменная облачность, но дождь синоптики не прогнозируют. Температурные показатели будут колебаться в пределах 10…11 тёплых градусов.

Как сообщает сайт Sinoptik, днем не ожидается достаточно больших порывов ветра. Их сила не будет достигать выше 3 м/с.

Во вторник, 17 октября, будет максимально солнечная погода с трех дней. Температура воздуха днем прогреется до 10 градусов тепла. Ночью остынет до +5 °C. В течение дня будет дуть легкий ветер, до 2-3 м/с.

В середине недели, 18 октября, ночью на небо набегут грозовые тучи. Они продержатся до самого вечера. Днем температура составит 11 градусов тепла. Ночью опускается до +3 °C. В течение дня будет дуть слабый ветер, до 3 м/с.

На следующий день, 19 октября, в городе также будет пасмурно, однако без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 11 теплых градусов, а ночью остынет до +5 °C. Максимальная скорость ветра ожидается днем – слабые 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в скором времени сразу в нескольких областях Украины выпадет мокрый снег. Синоптики уточнили, когда это произойдет.