Не забудьте зонтики: когда в Киеве будут дожди в конце недели

Осень покажет себя во всей красе

На этой неделе у природы резко изменилось настроение. Если еще во вторник светило солнце, то в ближайшие дни город посетят дожди.

Как сообщает синоптический ресурс Meteofor, ветер в течение последних трех рабочих дней не будет сбивать с ног киевлян. Максимальные его порывы прогнозируются 18 октября – 8 м/с.

В середине недели, 18 октября, на небе будут постоянно плавать облака. Дождя не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до 11 градусов тепла. Ночью остынет до +3 °C. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 8 м/с.

В четверг, 19 октября, в городе также прогнозируется стабильная облачность. Осадков не предполагается. Днем температура составит 11 градусов тепла. Ночью опустится до +5 °C. В течение дня будет дуть умеренный ветер, до 6 м/с.

А вот ближе к выходным, 20 октября, в столицу придут дожди. Они должны начаться ночью, а завершиться к вечеру. В течение дня будут менять свою интенсивность. Днем температура воздуха прогреется до 12 теплых градусов, а ночью остынет до +8 °C. Максимальная скорость ветра ожидается днем – слабые 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине одновременно в двух областях будут совершенно разные погодные условия.