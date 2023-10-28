Из-за непогоды киевлян предупреждают о задержках поездов: детали

Некоторые поезда дальнего следования задерживаются на четыре часа

В столице с самого утра субботы, 28 октября, бушует непогода. Из-за шквального ветра, порывы которого достигают 22 метров в секунду, поезда дальнего следования значительно задерживаются.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко в интервью каналу "Киев 24".

На данный момент известно, что опаздывает 21 поезд дальнего следования. Большинство из них направляются в Киев из западных регионов Украины.

Данные на 15:00 с сайта перевозчика:

Сообщается, что из-за непогоды наблюдается повреждение электросетей и это влияет на скорость движения поездов. Однако отмечается, что ни один рейс не был отменен и пассажирские поезда дальнего следования попросту задерживаются.

Больше всего задерживается поезд "Ивано-Франковск — Харьков" — на 4 часа 10 минут. Также более 4 часов имеют задержки поезда: "Черновцы — Киев"; "Ужгород — Киев" и "Рахов — Киев".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве могут начаться аварийные отключения света из-за штормового ветра, который обрушился на столицу. Так, жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.