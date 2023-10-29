В Киеве скоро резко похолодает, и потепления уже не будет: синоптики назвали дату

"Бабье лето" закончилось, — скоро зима

Первая половина осени выдалась для Киева довольно теплой, однако скоро все изменится, — температура воздуха уже медленно, но уверенно пойдет на убыль.

Это начнется с первых же дней ноября. Об этом можно судить по прогнозам сразу нескольких разных метеорологических сервисов.

В четверг, 2 ноября, температура воздуха в Киеве снизится сразу на несколько градусов, — днем ожидается около 12 градусов, а ночью около 8 градусов тепла. В пятницу-субботу, 3-4 ноября, похолодает еще сильнее. Ночная температура может опуститься до всего 4 градусов тепла, а дневная быть на уровне в 7-8 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве от сервиса "Синоптик"

Стоит заметить, что ранее этой осенью подобные температуры уже фиксировались в Киеве, однако они были кратковременными, и после них наступало потепление. Теперь же все иначе, "бабье лето" подходит к концу, и после этого похолодания значительного потепления уже не ожидается.

Более того, по прогнозам синоптиков, к середине ноября температура воздуха в Киеве уже может опуститься до нуля градусов, а то и ниже.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от "МЕТА погода"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода ожидается этой зимой в Украине по мнению ученых.