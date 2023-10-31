Ночью теплее, чем днем: в Киеве ожидаются температурные качели

Максимальные порывы ветра прогнозируются во вторник

В ближайшие дни в столице нашей страны предполагается более-менее благоприятная погода. В течение трех дней природа будет радовать киевлян теплыми ночами, но днем температура будет ниже.

Как сообщается на синоптическом сайте Meteofor, местами пройдут дожди. Их следует ждать во вторник вечером и в среду ночью.

К концу месяца, 31 октября, в городе на смену ясной ночи и утра придет пасмурный день. Вечером ожидается мелкий дождь. Днем температура будет достигать 12 градусов тепла, но ночью было гораздо теплее — 20 °C. Максимальные порывы ветра произойдут в первой половине суток и вечером — 8 м/с.

В среду, 1 ноября, солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь, который к утру должен завершиться. Температура воздуха днем прогреется до 7 градусов тепла, но ночью будет до +14 °C. В течение дня будет дуть слабый-умеренный ветер, до 5-7 м/с.

Небо в городе 2 ноября будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 5 теплых градусов, но ночью увеличится до +12 °C. Максимальные порывы ветра в этот день прогнозируются вечером — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, порадует ли украинцев теплая погода в начале ноября.