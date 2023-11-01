Ноябрь пришел в Киев с дождями: когда небо прояснится

Ветер в начале месяца не будет превышать 8-9 м/с

Октябрь в последние дни был для столицы пасмурным, но уже в ближайшие дни погода в городе будет солнечной. Единственным днем, когда задождит, будет 1 ноября.

Как говорится на синоптическом сайте Meteofor, в дневное время столбики термометров будут показывать +13…15 градусов. Самым теплым из всех дней будет понедельник.

Первый день ноября принесет в город дождь, который должен начаться утром, но завершиться в дневное время. В течение дня солнце будет редко появляться из-за облаков. Днем температура будет достигать 14 градусов тепла, но ночью было немного холоднее — 13 °C. Максимальные порывы ветра произойдут во второй половине суток – умеренные 7 м/с.

В четверг 2 ноября киевляне смогут наслаждаться ясным небом, хотя ночью еще была небольшая облачность. В этот день дожди не прогнозируются. Температура воздуха днем прогреется до 13 градусов тепла, а ночью снизится до +7 °C. В течение дня будет дуть преимущественно слабый ветер, до 5 м/с.

Ближе к выходным, 3 ноября, в городе с ночи и до вечера погода будет ясной. Днем температура воздуха прогреется до 13 теплых градусов, но ночью снизится до +6 °C. Максимальные порывы ветра в этот день прогнозируются утром и вечером — свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что синоптики спрогнозировали, когда в Украине будет снижение температуры и дожди в ноябре.