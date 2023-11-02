Сначала солнце, а потом дождь: когда Киеву готовиться к нестабильной погоде

В течение трех дней ожидается почти стабильная температура

Синоптики прогнозировали, что скоро осадки покинут столицу нашей страны. Так и случилось, однако дожди вскоре снова прийдут и их следует ожидать в субботу.

Как говорится на синоптическом сайте Meteofor, максимальные порывы ветра ожидаются в пятницу и в первый день выходных. В то время скорость не будет выше свежих 8-9 м/с.

В четверг, 2 ноября, облака, которые будут царить в городе весь день, вечером исчезнут с неба. Осадков не предполагается. Температура воздуха днем прогреется до 13 тепла, а ночью было +7 °C. В течение дня будет дуть преимущественно слабый ветер, до 5 м/с.

Ближе к выходным, 3 ноября, ясная погода продержится в течение суток. Днем температура воздуха прогреется до 13 теплых градусов, но ночью снизится до +6 °C. Максимальные порывы ветра в этот день прогнозируются утром и вечером — свежие 8-9 м/с.

В субботу, 4 ноября, с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками и не зря, потому что в этот период ожидается дождь. Осадки будут постоянно изменять свою интенсивность. Днем температура достигнет 12 градусов тепла, но ночью будет немного холоднее — 8 °C. Максимальные порывы ветра произойдут в первой половине суток и вечером – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в эти выходные, 4-5 ноября, в большинстве областей Украины будет разная погода. Синоптики рассказали, кому повезет с теплом.