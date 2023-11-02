В Киеве перекрыли движение по одной из улиц: названы причины

Водителей просят внимательно планировать свой маршрут

В четверг, 2 ноября, движение по улице Деловой, где ранее произошел порыв теплосети, временно ограничили. Здесь работает аварийная бригада, которая приступила к ремонту трубопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. Водителей просят учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут.

На данный момент известно, что движение по улице Деловой перекрыли на время проведения здесь ремонтных работ по устранению последствий порыва теплотрассы, который произошел около 10.00.

В КГГА же сообщили о том, что на месте происшествия работает аварийная бригада, которая перекрыла подачу воды и локализовала повреждения теплосети. Специалисты начали подготовку к ремонту, который планируется завершить в течение суток.

После ремонта, в домах возобновится подача отопления и горячей воды.

По улице Деловой перекрыто движение

Порыв трубопровода произошел на улице Деловой

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевская многоэтажка превратилась в водопад с горячей водой. Очевидцы произошедшего посчитали, что данное происшествие непосредственно связано со стартом отопительного сезона в Киеве. По их мнению, во время подачи тепла произошел порыв трубы и начался настоящий потоп. Впрочем, причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.