Укр

Солнце будет чередоваться с дождем: в Киеве обещают нестабильную погоду

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Люди
Люди. Фото Pixabay

Температурные качели также не предусматриваются

Для столицы нашей страны природа не приготовила неожиданности в начале этой недели. По словам синоптиков, дожди прогнозируются лишь днем в среду.

Как сообщают на сайте Meteofor, в течение трех дней самое ясное небо прогнозируется во вторник. Тогда температура воздуха не будет больше +14 градусов.

В начале недели, 6 ноября, ночью была облачная погода, которая утром прояснилась. Ночью шел дождь, но он прекратился еще до утра. До позднего вечера осадков больше не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до 14 тепла, а ночью было +11 °C. В течение дня будет дуть свежий-сильный ветер, до 9-11 м/с.

На следующий день, 7 ноября, на небе не будет ни одного облака, но вечером они набегут. Днем температура воздуха прогреется до 14 теплых градусов, но ночью снизится до +7 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем — свежие 8 м/с.

В среду, 8 ноября, на небе будут панствовать облака. Синоптики прогнозируют, что днем начнется мелкий дождь, но вечером его уже не будет. Днем температура составит 10 градусов тепла, а ночью она будет +7 °C. Максимальные порывы ветра произойдут вечером — слабые 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от синоптиков по поводу первых морозов, которые придут в Украину. Они рассказали, когда ожидать похолодания.

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#Погода #Прогноз погоды #Погода в Киеве