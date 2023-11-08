Ночью резко похолодает: придут ли в Киев еще теплые дни

Зима все дальше наступает на пятки осени

В столице страны в ближайшие дни будет облачная погода, но иногда солнце будет прогревать землю. Однако этого тепла уже будет недостаточно, поэтому ближе к выходным ночью температура прогнозируется не выше 3 градусов тепла.

Как сообщается на синоптическом ресурсе Meteofor, в течение трех дней максимальные порывы ветра ожидаются лишь днем четверга и пятницы. В эти дни он не будет утихать ниже свежих 8-9 м/с.

Среда, 8 ноября, в городе обещает быть облачной. Утром предстоит дождь, который продержится днем, но вечером закончится. Температура воздуха днем прогреется до 9 тепла, но ночью было +10 °C. В течение дня будет дуть легкий слабый ветер, до 5 м/с.

На следующий день, 9 ноября, в течение дня будет облачно, но иногда солнце будет выглядывать. Днем температура воздуха прогреется до 10 теплых градусов, но ночью снизится до +7 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 8 м/с.

Ближе к выходным, 10 ноября, первая половина дня будет ясной, но после обеда ветер принесет с собой облака. Осадков не прогнозируется. Днем температура составит 12 градусов тепла, а ночью она будет +3 °C. Максимальные порывы ветра произойдут днем – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине скоро начнется новый сезон дождей. Синоптик рассказала, когда ожидаются достаточно сильные осадки.