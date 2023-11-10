Новая порция дождей: когда в Киеве ожидается пик осадков

Лучше остаться дома на выходные

В столице скоро придет мокрая погода, которая может испортить настроение в уик-энд. Предполагается, что максимальные осадки пройдут в субботу.

Кроме дождей, в городе будут дуть довольно свежие ветры. Как сообщается на сайте Meteofor, они не достигнут выше 10 м/с. Следует осторожно проходить возле сухих деревьев и линий электропередач.

В последний рабочий день, 10 ноября, небо затянется облаками уже в обед, и погода будет пасмурной до самого вечера. Синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха днем прогреется до 11 тепла, а ночью было +2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 10 м/с.

В субботу, 11 ноября, с утра и до самого вечера в городе будет держаться облачная погода. Во второй половине дня дождь усилится и не успокоится даже к вечеру. Днем температура воздуха прогреется до 8 теплых градусов, но ночью снизится до +6 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются с ночи и до наступления вечера – свежие 8-9 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, киевлянам не стоит ждать прояснения. В Киеве утром и днем ожидаются осадки. В течение этого времени они будут менять свою интенсивность. Днем температура составит 8 градусов тепла, а ночью она будет +7 °C. Максимальные порывы ветра произойдут во второй половине дня – свежие 8-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух относительно предстоящей зимы. Ее слова достаточно оптимистичны.