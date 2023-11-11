Когда в Киев придут морозы: синоптики назвали даты

Уже можно готовить пледы и какао

Зима неумолимо приближается, а вместе с ней и похолодание и угроза массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. На фоне этого многих киевлян волнует, когда в 2023 году ждать морозов.

И они придут в столицу уже через считанные дни. В этом сходятся прогнозы сразу нескольких метеорологических сайтов.

Первое похолодание до нуля градусов и ниже в Киеве ожидается 19-20 ноября. 19 числа температура может быть в районе 0 градусов Цельсия (хотя некоторые прогнозы говорят, что может опуститься и ниже), в то время как ночью 20 числа ожидается -2 градуса. После этого в столице снова потеплеет.

Снова до нуля градусов и ниже температура опустится уже ближе к началу календарной зимы. Meteofor пишет, что "минуса" в Киеве снова начнутся 29-30 ноября, после чего усилятся, и в районе 6 декабря ожидается уже -5 градусов ночью.

Прогноз Meteo.ua говорит, что ниже нуля температура может опуститься ненадолго и еще раньше, с 26 ноября. "МЕТА Погода" тоже прогнозирует похолодание с этих чисел.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет зима в Украине в 2023 году.