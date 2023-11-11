Россияне возобновили ракетный террор Киевщины после длительного перерыва: фото последствий и детали

В результате атаки на Киевскую область пострадавших не зафиксировано

Оккупанты снова атаковали Киев "Шахедами" и впервые за долгое время применили ракеты. Враг сделал паузу в 52 дня, но силы ПВО не дали ему осуществить задуманное.

Подробности рассказали начальник КМВА Сергей Попко и начальник КОВА Руслан Кравченко. По их словам, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

По словам Сергея Попко, ночью 11 ноября враг пытался атаковать Киев и область БПЛА, а около 08:00 была запущена ракета типа "Искандер", которую на подлете сбили силы ПВО. Информации о разрушениях в столице или пострадавших нет, оперативные данные еще уточняются.

Руслан Кравченко добавил, что в Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. От взрывной волны пострадали пять жилых домов: выбиты окна и повреждена крыша. Кроме того, есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

"Жителям, чье имущество повреждено, будет предоставлена вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях атаки", — написал начальник КОВА.

А в МВД Украины опубликовали фото последствий атаки на Киевскую область. Видны повреждения в жилых домах, о которых заявили власти региона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне атаковали Одессу вечером 10 ноября. Три человека пострадали, есть попадание по припортовой инфраструктуре.