Морозы уже близко: в Киеве прогнозируется понижение температуры

Кроме похолодания, предполагаются дожди

Новая неделя ворвется в столицу нашей страны сразу с облачностью и дождями. Синоптики прогнозируют, что за три дня холоднее всего будет во вторник, когда утром температура воздуха будет около 0 °C.

Как сообщается на сайте Meteofor, в ближайшие дни киевлян будут беспокоить сильные ветры. Их скорость будет достигать свежих 9 м/с.

Погода в первый день рабочей недели, 13 ноября, обещает быть преимущественно облачной, но бездождливой. Вечером в Киеве на небе возможны прояснения. Температура воздуха днем прогреется до 8 тепла, а ночью было +6 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 9 м/с.

На следующий день 14 ноября уже утром небо затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Днем температура воздуха прогреется до 6 теплых градусов, но ночью будет до +2°C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – свежие 9 м/с.

В середине недели, 15 ноября, ветер также не разгонит облака. Ночью и утром будет идти дождь. Днем температура составит 9 градусов тепла, а ночью она будет +6 °C. Максимальные порывы ветра произойдут ночью – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на неделю в Киеве.