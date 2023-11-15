В Киеве скоро будут первые заморозки: температура опустится до -1 С°

Зима уже близко

По прогнозу синоптиков, в Киев в ближайшие дни должны прийти дожди, однако природа изменила свои планы. Горожанам стоит готовиться к осадкам в четверг и к "минусам" в пятницу.

Максимальная температура ожидается днем в понедельник, как сообщают на сайте Meteofor. В то время воздух прогреется до +11 градусов.

Погода в среду, 15 ноября. Тучи, не затмившие ночь, уже утром исправят это и они будут держаться в городе до наступления вечера. Синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем прогреется до 11 тепла, а ночью было +7 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 7 м/с.

В следующий день, 16 ноября, прогнозируется сплошная облачность. С утра и до вечера будет идти стабильно мелкий дождь. Днем температура воздуха прогреется до 5 теплых градусов, но ночью будет +8°C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно во второй половине суток – свежие 10 м/с.

В последний рабочий день этой недели, 17 ноября, солнце также не порадует киевлян своим теплом. Пятница будет единственной на этой неделе, когда в городе впервые будет мороз, утром в городе ожидается -1 °C. Днем температура составит 3 градуса тепла, но ночью она будет 0 °C. Максимальные порывы ветра произойдут ночью – умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе ученых по метеорологической зиме — она длится уже не три месяца.