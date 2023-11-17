Зима напомнит о своем приближении: прогноз погоды в Киеве на выходные

Даже днем будет холодно

На выходных, 18-19 ноября, в большинстве областей Украины ожидается штормовой ветер и дожди, а местами и снег. Однако в столице осадков не прогнозируется, хотя температура воздуха будет довольно низкой.

По прогнозу сайта Meteofor, в пятницу и субботу небо в столице будет затянуто тучами. Только в воскресенье, 19 ноября ожидается переменная облачность.

В пятницу, 17 ноября, градусники в Киеве будут показывать 1-3 градуса тепла. Ожидается ветер до 4 м/с, без осадков.

В субботу, 18 ноября, ночью в Киеве ожидается мороз до -1 градуса. Днем воздух прогреется всего до 3 градусов выше нуля. Будет облачно, но сухо. Скорость ветра — до 8 м/с.

Воскресенье, 19 ноября, подарит киевлянам возможность увидеть солнце сквозь тучи. Осадков не прогнозируется. Ночью заморозки до 2 градусов мороза, в дневные часы термометры покажут 0 градусов.

К слову, уже 18 ноября, во всех западных областях Украины будет "репетиция зимы". Синоптики прогнозируют первый снег, причем в значительных количествах. Вместе с тем в южных областях в этот день ожидается штормовой ветер силой до 20 метров в секунду.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова, климатолог Светлана Бойченко и народный синоптик Владимир Деркач в своих прогнозах для "Телеграфа" рассказали, какой будет зима 2023-2024, и стоит ли ждать сильных морозов. Климат в Украине в последние годы меняется в сторону потепления, и особенно это заметно в зимнее время года, однако на общем фоне теплых зим не обойдется без вкраплений прохладных периодов.