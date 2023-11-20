Морозы днем и мелкий снег: в Киев скоро ворвется зима

Осталось уже не долго

Большинство областей Украины уже почувствовали на себе первое "дыхание" зимы, ведь у них неожиданно выпал снег. Не обойдет непогода и столицу нашей страны. В ближайшие дни в городе будет идти снег и ночью ожидается до -4 °C.

Самой холодной из трех дней будет среда, как говорится на синоптическом ресурсе Sinoptik. Специалисты прогнозируют, что днем температура еще может достигать 1 теплого градуса.

Первый день рабочей недели, 20 ноября, принесет в город почти сплошную облачную погоду. Солнце будет редко появляться из-за облаков. Днем температура воздуха прогреется до 1 теплых градусов, но ночью было -3 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – слабые 2 м/с.

В течение вторника, 21 ноября, облака будут все время держаться на небе. Мелкий снег, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру. Днем температура составит 0 градусов тепла, но ночью она будет -3 °C. Максимальные порывы ветра произойдут днем – слабые 2 м/с.

Почти такие же погодные условия будут ждать киевлян и 22 ноября. В городе ожидается облачность и ночью будет идти снег, который к утру должен ослабеть и завершиться. Температура воздуха днем прогреется до 3 градусов тепла, а ночью будет +2°C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщали заведующий отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова, климатолог Светлана Бойченко и народный синоптик Владимир Деркач о том, какой будет зима в Украине.