Колокольню в Киево-Печерской лавре откроют для посетителей: названа дата

Все желающие смогут посетить эту нтересную локацию

В среду, 22 ноября, впервые за 30 лет киевляне и гости города смогут подняться на самую высокую точку колокольни в "Киево-Печерской лавре". Все желающие смогут посетить данное культурное событие и насладиться открывающимися их взору видами.

Последний раз подобную экскурсию проводили в 1990-х годах. Об этом сообщили в пресс-службе Национального заповедника.

Торжественное открытие полного доступа к Большой лаврской колокольне состоится в среду, 22 ноября, в 11:00 на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" по адресу: улица Лаврская, 9.

Киево-Печерская лавра

С 22 ноября впервые за 30 лет колокольни будут полностью доступны для посещения. Продолжительность мероприятия — 1 час. Сотрудники заповедника советуют обуть удобную обувь и тепло одеваться для поднятия на колокольню.

"Лавра столетиями была важным просветительским и ценностным центром Украины. И сейчас в Национальном заповеднике происходят весомые исторические изменения — Лавра возвращается в Украину, а украинцы возвращаются в Лавру", — отмечаетсям в сообщении.

Для справки: Киево-Печерская лавра— один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Богородицы.

Принято считать, что Печерский монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом. За этот период Печерский монастырь был одним из важнейших духовных оплотов. В 1688 году монастырь получил статус лавры.

Ранее "Телеграф" расказывал о том, что изменит переход Лавры на новый календарь. иево-Печерская лавра с 15 ноября перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. Об этом сообщил наместник Лавры архимандрит Авраамий. Какие изменения это повлечет за собой в религиозной практике верующих и почему главная православная святыня Украины медлила с этим решением, разбирался "Телеграф".