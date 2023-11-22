До +5 °C днем, но ветрено: когда Киев порадуют теплые дни на этой неделе

Температурные качели вот-вот начнутся

Синоптики прогнозировали, что в столице нашей страны будет держаться мороз и идти дожди со снегом. Однако в городе в ближайшие дни может потеплеть.

Как сообщают на сайте Meteofor, самым холодным будет четверг. Ночью показатели термометров могут упасть до 7 градусов мороза. Кроме того, в последние рабочие дни этой недели в городе ожидаются порывы достаточно сильного ветра — до 14 м/с.

В середине недели, 22 ноября, облака заполонят небо над городом и в течение ночи и дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет составлять -2 градуса, но ночью было -1 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером – умеренные 7 м/с.

На следующий день, 23 ноября, также будет царить сплошная облачная погода. Синоптики прогнозируют, что во второй половине суток стоит ожидать небольшие осадки и мокрый снег. Днем температура составит -1 градус, но ночью она будет -7 °C. Максимальные порывы ветра произойдут к концу дня — сильные 14 м/с.

Пятница, 24 ноября, также принесет с собой мокрую погоду, которая будет сопровождаться снегом. Однако этот день будет самым теплым из трех, потому что днем температура воздуха прогреется до +5 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до +2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно в первой половине суток – сильные 12-13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура воздуха может опуститься до 17 градусов мороза.