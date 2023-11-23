Одновременно снег и потепление: в Киеве будет контрастная погода

Будут температурные качели

В город ворвался холод и снег и синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни стоит ждать только "минус". Однако циклон решил "прибавить" праздника и принести потепление в столицу нашей страны.

Как сообщил "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, самым холодным днем из трех состоялся четверг. В то время температура ночью была -7 градусов.

По его словам, 23 ноября ночью и утром в столице температура может опуститься до -10...-15 градусов. Однако холод в течение дня постепенно будет покидать город.

Уже в течение 24 и 25 ноября киевлянам следует ожидать "плюсовой" температуры. По словам специалиста, в Украину придет атлантический циклон, который в свою очередь принесет тепло из Турции и Балканского полуострова. Днем пятницы в городе ожидается потепление от 3 до 8 градусов.

В то же время эксперты из Meteofor отмечают, что в столице также предполагаются осадки со снегом и сильные ветры.

Согласно графику, максимальная концентрация дождя и снега начнется с обеда четверга и продержится в первой половине пятницы. А вот порывы сильного свежего ветра, достигающего 10-13 м/с, также стоит ожидать в тот период. Синоптики прогнозируют, что уже вечером в последний рабочий день сила ветра резко уменьшится до умеренных 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды зимой ждать украинцам в 2023-2024 годах. Климатологи и учёные поделились прогнозом.