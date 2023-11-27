Провоцировал военных и полицию: СБУ сообщила о подозрении киевскому блогеру

Его могут приговорить к 8 годам заключения

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении столичному блогеру. Киберспециалисты задокументировали его информационно-подрывную деятельность.

Как сообщает пресс-центр СБУ, подозреваемый намеренно передвигался по улицам города в комендантский час и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями. Во время таких инцидентов блогер делал видеострим на собственной странице в Facebook, в котором оскорблял украинских защитников и фиксировал их геолокации на территории столицы.

В СБУ подчеркнули, что деструктивный контент блогера "подыгрывал" российским пропагандистам, делающим фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине. Кроме того, российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляцию блогера для идентификации украинских защитников и отслеживания мест их пребывания. При обыске по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для распространения провокативного контента в пользу россии.

На основании собранных улик следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Решается вопрос возможной дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Также в СБУ отметили, что фигурант не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения. Из-за этого он будет доставлен в суд принудительно на основании определения привода.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы. Стоит отметить, что СБУ не называет имя подозреваемого.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Мирославу Олешко. По данным следствия, он незаконно покинул Украину во время полномасштабного вторжения и теперь призывает мужчин скрываться от призыва.