Ветер в Киеве будет потихоньку утихать: что с осадками в столице

Сухие дни будут чередоваться с мокрыми

Синоптики предостерегали киевлян об очень крепких ветрах, которые принесли с собой вьюгу. Однако в ближайшие дни они будут ослабевать, и в городе предполагаются только осадки.

Как сообщается на сайте Meteofor, самым холодным будет четверг. Ночью температура упадет до -4 градусов.

Вторник, 28 ноября, обещает быть облачным, но почти сухим. Вечером ожидается небольшой снег и дождь. Днем температура воздуха будет составлять -1 градуса, но ночью было -6 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и вечером – свежие 8-9 м/с.

Самым ветреным днем из трех будет среда, 29 ноября. В течение суток ветер не будет утихать ниже сильных 11-13 м/с. Кроме того, почти все время будет идти дождь со снегом. Их максимальная концентрация прогнозируется ночью и утром. Днем температура составит +1 градус, но ночью она будет -1 °C.

Последний день месяца, 30 ноября, даст горожанам насладиться сухой погодой. Солнце будет иногда выглядывать из-за облаков и будет прогревать землю. Температура воздуха днем остынет до 0 градусов, а ночью — -4°C. Максимальные порывы ветра ожидаются в первой половине суток – свежие 8-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в декабре от народного синоптика из Волыни Владимира Деркача.