Киев и область оживают после циклона: что сейчас со светом и дорогами

Все службы работают в усиленном режиме

В Киеве и области активно продолжают бороться с последствиями, которые непогода в Украине принесла жителям Киевщины. На данный момент в городе и области работает спецтехника, а дороги обрабатываются противогололедными средствами.

О ликвидации последствий непогоды сообщили в пресс-службе КГГА и в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Так, на улицы столицы выехали сотни единиц техники и 72 бригады по ручной уборке снега.

На дорогах же Киевской области работает 115 единиц техники и 148 работников. На данный момент ситуация на дорогах Киева и области взята под контроль — продолжается расчистка и обработка автодорог противогололедными средствами.

Также обрабатываются тротуары и остановки общественного транспорта.

Управление патрульной полиции в Киевской области осуществляет мероприятия для обеспечения порядка на дорогах. Все медицинские и социальные учреждения столицы работают в штатном режиме.

Кроме этого сообщается о том, что на Киевщине благодаря усилиям энергетиков был возвращен свет во все дома, которые оказались обесточены из-за непогоды.

Электроэнергию вернули 48 тысячам семей и "запитали" 1420 трансформаторных подстанций.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве заменили поврежденный главный флаг страны. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра все-же повредили полотнище и разорвали ткань.

На данный момент, флаг удалось заменить. Работы по замене полотнища проводили специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.