Все и сразу: какой будет погода в Киеве в конце ноября и начале декабря

Зима скоро ворвется

Хотя в столице Украины синоптики прогнозировали, что непогода будет постепенно отступать, однако в городе еще ненадолго задержатся ветры и дожди со снегом. Наибольшая концентрация осадков ожидается в среду.

Ноябрь еще "подарит" городу немного лучей солнца, как сообщают на сайте Meteofor. Максимальная дневная температура воздуха ожидается в +2 градуса.

В середине недели, 29 ноября, будет максимальное количество осадков в виде дождя со снегом. Днем температура воздуха будет +1 градус, но ночью было +2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются все сутки – сильные 10-12 м/с.

На следующий день, 30 ноября, непогода будет потихоньку утихать. Мелкие осадки должны завершиться еще до утра. Днем солнце будет иногда выглядывать из-за облаков. Днем температура будет 0 градусов, но ночью — -4 °C. В утро-обед в городе будут дуть свежие-сильные ветры — 8-11 м/с.

1 декабря встретит Киев сплошной облачной погодой. Однако ночью еще предполагаются мелкие осадки со снегом. Температура воздуха днем остынет до 0 градусов, а ночью — -2°C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и после обеда — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, когда городу готовиться к ветрам, снегу и гололеду.